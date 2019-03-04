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В магазинах Ростовской области хотят сделать полку местных вин

4 марта 2019, 19:00
Фото: domspline.com
В точках розничных продаж сделают винную полку с донскими винами, чтобы привлечь внимание покупателей к местным производителям, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова во время пресс-конференции в понедельник.

“Объем производства небольшой, и в обилии полочного пространства наша продукция не очень заметна. Но мы в рамках развития кластера розничной торговли ведем переговоры с рядом предприятий, чтобы сделать полку областных производителей донских вин”, - рассказала Теларова. По ее словам, такие полки появятся в ближайшее время. “В ряде магазинов они уже есть, не буду озвучивать, в каких, чтобы не делать рекламу”, - добавила директор.

Для популяризации донского вина в этом году будет возрождена традиция областного гастрономического фестиваля. “Он объединит виноградарей и виноделов региона”, - считает Теларова. Она отметила, что фестиваль планируют провести в сентябре-октябре текущего года. В программу включат дегустации и мастер-классы.

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