В магазинах Ростовской области хотят сделать полку местных вин

“Объем производства небольшой, и в обилии полочного пространства наша продукция не очень заметна. Но мы в рамках развития кластера розничной торговли ведем переговоры с рядом предприятий, чтобы сделать полку областных производителей донских вин”, - рассказала Теларова. По ее словам, такие полки появятся в ближайшее время. “В ряде магазинов они уже есть, не буду озвучивать, в каких, чтобы не делать рекламу”, - добавила директор.