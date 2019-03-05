"Национальный знак качества" получил застройщик "Вересаево" в Ростове

ЮСИ единственная из строительных компаний Юга России стала лауреатом конкурса, учрежденного петербургским НИИ социальной статистики.
Лауреатов "Национального знака качества" выбирают посредством мониторинга рейтингов, опубликованных в открытых источниках, и отзывов. Кроме того, в ходе исследования опросили жителей ЮФО и СКФО, которые высоко оценили деятельность компании, благодаря чему она и смогла стать лауреатом конкурса.
За 15 лет деятельности ГК "ЮгСтройИнвест" возвела более трех миллионов квадратных метров жилья в Краснодаре, Ростове и Ставрополе, в новые квартиры въехали свыше 146 тысяч человек. Кроме жилья компания строит и объекты инфраструктуры, так, в трех южных столицах ЮСИ открыла две школы и девять детсадов. Новые школы, которые уже 1 сентября примут учеников, строят в Ставрополе и Ростове, а в Краснодаре и Ставрополе уже в 2019 году начнут работу детсады с ясельными группами.
Кроме "Национального знака качества", ЮСИ является обладателем многих высоких наград - знака качества "Сделано в России", золотого знака "Надежный застройщик России" и других. .