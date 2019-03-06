Имущество судоходной компании-банкрота в Ростове оценили в 2,5 млрд рублей

Как сообщается на сайте компании, ООО «Палмали» основано в 2000 году, входило в состав Группы компаний «Палмали» и представляло собой судоходную компанию, осуществляющую перевозку нефтеналивных грузов на юге России. Под управлением и в собственности компании находились более 50 судов смешанного река-море плавания как под российским, так и под иностранным флагами.