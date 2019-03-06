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Имущество судоходной компании-банкрота в Ростове оценили в 2,5 млрд рублей

6 марта 2019, 19:45
Фото: pxhere.com
Собственность судоходной компании «Палмали» в Ростове-на-Дону оценивается в 2,5 миллиарда рублей, говорится в документах сайта Единого реестра сведений о банкротах.

В сведениях о результатах инвентаризации имущества должника ООО «Палмали» перечислены как танкеры и имущество на их борту, так и офисная техника - столы, принтеры, шкафы и сейф. В конце прошлого года «Палмали» оценили в 494 миллиона рублей. Арбитражный суд региона признал компанию банкротом в ноябре 2018 года. «Палмали» задолжала «Сбербанку» 13 миллиардов рублей. Конкурсное производство открыто до апреля 2019 года.

«Имущество ростовской компании ООО «Палмали» оценили в 2,5 миллиарда рублей», - говорится в документах реестра банкротов.

Как сообщается на сайте компании, ООО «Палмали» основано в 2000 году, входило в состав Группы компаний «Палмали» и представляло собой судоходную компанию, осуществляющую перевозку нефтеналивных грузов на юге России. Под управлением и в собственности компании находились более 50 судов смешанного река-море плавания как под российским, так и под иностранным флагами.

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