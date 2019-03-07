В Ростовской области ожидается рост просроченной задолженности в банках

Эксперты поспорили
Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в Ростовской области в январе 2019 года жители взяли 15,5 тысяч POS кредитов (направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках) на сумму 538,5 миллионов рублей, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем жители региона берут на POS кредитование 34,649 рублей.
По словам старшего вице-президента, директора департамента продаж целевых кредитов Сергея Васильева, POS-кредитование обычно быстрее остальных сегментов реагирует на оживление экономической ситуации.
"Свой локальный пик роста целевое кредитование уже прошло и сейчас постепенно стабилизируется на достигнутых уровнях. Кроме того, замедлению темпов роста сегмента способствует развитие программ рассрочки и кредитно-карточных продуктов", - говорит Васильев.
Его точку зрения поддерживает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, который также отмечает, что снижение спроса на POS кредиты, по всей видимости, обусловлено ростом популярности расчетов кредитными картами.
Противоположное мнение касательно POS-кредитования высказал директор департамента POS-кредитования банка "Восточный" Валентин Федчин.
"В части банка "Восточный" мы не отметили падения в POS-кредитовании. Наоборот, мы видим существенный рост в январе 2019 года по отношению к январю 2018 года, в том числе в Ростовской области этот рост составляет более 40%", - сообщил Федчин.
Будущее POS кредитов
"Спрос на целевое кредитование зависит от ряда макроэкономических факторов, в том числе от усредненных ожиданий населения по будущей динамике своих доходов. Этот фактор во многом определяет спонтанную готовность человека взять кредит. А целевое кредитование в магазинах традиционно носит именно такой характер", - говорит директор департамента продаж целевых кредитов Сергей Васильев.
Он подчеркивает, что несмотря на бурное развитие карточных продуктов, которые являются более универсальными и многофункциональными платежными инструментами по сравнению с целевыми кредитами, последние не уходят "со сцены", продолжая привлекать часть клиентской аудитории простотой и удобством.
"Скорее всего, такое положение дел сохранится и в ближайшие годы. В целом понятно, что этот сегмент сам по себе не будет локомотивом роста розничного кредитования в глобальных масштабах, но при этом может выступать полем для интересных экспериментов, развивающих финансово-потребительские возможности розничных клиентов, как это, например, произошло с картами рассрочки", - говорит спикер.
Рост задолжников
В целом, по данным Объединенного кредитного бюро, в январе текущего года жители Ростовской области взяли 30,3 тысяч кредитов наличными на сумму 6,7 миллионов рублей, что на 32% больше, чем год назад. Средний чек вырос на 9% и составил 220,5 тысяч рублей.
На 2% выросло количество кредитных карт – 20,6 тысяч штук на общую сумму 1,5 миллиардов рублей. Автокредитов получено на 678,7 миллионов рублей. Их число осталось на прежнем уровне 934 тысячи единиц.
Как отметил аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, автокредитование могло поддержать локальное укрепление рубля. "Помимо этого, данной категории почти не коснулось повышение коэффициентов риска", - говорит эксперт.
По словам генерального директора "ЮГ-КОЛЛЕКШН", члена СРО "НАПКА" Дмитрия Лукина, динамика роста в Ростовской области выше средней по стране. Так, например, в целом по России портфель увеличился на 22% против 32% в регионе.
"В принципе ситуация, которую мы наблюдаем на текущий момент на банковском рынке кредитования, вполне предсказуема и вызвана отложенным спросом и низкими доходами населения при достаточно высоком уровне инфляции на отдельные группы товаров. Кроме того, на протяжении 2018 года ставки по кредитам показывали снижение, что сделало заемные средства более доступными для большинства россиян. Уже сейчас можно говорить, что россияне перешли от сберегательной модели поведения, которой следовали последние год-два, к потребительской, в том числе и за счет использования кредитных средств", - говорит Лукин.
Он подчеркивает, что в 2019 году тенденция продолжится, однако называть сейчас какие-либо цифры преждевременно, так как они будут полностью зависеть от экономического положения и устойчивости.
"Большее беспокойство вызывает то, что если финансовое положение россиян не улучшится, а реальные доходы не начнут показывать рост, мы можем столкнуться с ситуацией, когда просроченная задолженность вновь вырастет. Предпосылки к такому развитию событий уже сейчас есть. По разным оценкам, чуть более 15% заемщиков в Ростовской области имеют низкий кредитный рейтинг, означающий, что они имели проблемы в прошлом или испытывают трудности сейчас с обслуживанием своих долговых обязательств", - заявляет эксперт.
Таким образом, тому, кто получил отказ в банке по причине своей плохой кредитной истории, стоит в первую очередь задуматься над ее исправлением и погашением долга.