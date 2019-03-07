В Ростовской области ожидается рост просроченной задолженности в банках

"В принципе ситуация, которую мы наблюдаем на текущий момент на банковском рынке кредитования, вполне предсказуема и вызвана отложенным спросом и низкими доходами населения при достаточно высоком уровне инфляции на отдельные группы товаров. Кроме того, на протяжении 2018 года ставки по кредитам показывали снижение, что сделало заемные средства более доступными для большинства россиян. Уже сейчас можно говорить, что россияне перешли от сберегательной модели поведения, которой следовали последние год-два, к потребительской, в том числе и за счет использования кредитных средств", - говорит Лукин.