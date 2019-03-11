Киньте желание в горящее чучело: как в Ростове отметили Масленицу

Около 15.30 телега подвозит на специально подготовленную площадку чучело, куклу в бело-голубом платье. Работник парка обливает ее керосином из бутылки и поджигает. Несмотря на запрет сотрудников парка, некоторые горожане подносят и кидают в горящий каркас бумажки, свои желания. Сначала сгорает нижняя часть куклы, остается голова и палки, скрепленные в форме креста. Чучело практически полностью сгорает за 15 минут. Люди постепенно расходятся по домам, только несколько детей лет восьми подходят к тлеющим палкам, кидают в них ленты, оставшиеся от куклы. Их окрикивают родители, но дети возвращаются к костру снова и снова. Пока сотрудник парка не заливает тлеющий костер водой, оставив их стоять в столбе дыма.