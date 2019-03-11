Киньте желание в горящее чучело: как в Ростове отметили Масленицу

Парк Горького
В парке Горького толпа: люди проходят по главному проходу, мимо палаток со значками, статуэтками и книгами. На главной сцене ведущие в народных костюмах проводят конкурсы. Сначала там бьются подушками два парня; проигрывает тот, кто раньше опускает руки. После этого ведущие крепят на спины двум мальчикам надписи. Задача каждого: прочитать фразу на спине у соперника, не показывая свою.
Все лавочки заняты. Здесь много людей пожилого возраста и семей с маленькими детьми. Большая часть следит за тем, что происходит на сцене и аплодирует. Несколько женщин на задних лавках разложили еду и напитки.
Перед парком еще больше горожан, один телеканал подготовил рекламные площадки. Если в одном месте сложить картинку из огромных кубиков за две минуты, то можно получить талон на гречку и чай. За едой стоит очередь из человек двадцати пяти.
"Раздали около пятидесяти, всего будет около двухсот порций", — рассказал мужчина в военной форме, раскладывая гречку. Второй парень в камуфляже в это время наливает воду в самовар.
На сцене перед парком выступают кавер-коллективы. Сначала три женщины в цветных леггинсах поют хиты 90-х, затем другие музыканты исполняют Venus.
Левобережный парк
В Левобережном парке еще больше людей и палаток. На огромной сцене поют народные песни, а на набережной проходит выставка чучел масленицы от муниципалитетов.
Как только начинается дождь, все люди стремительно уходят на площадку "Ростов купеческий", где располагаются рестораны и ларьки с едой. За небольшой блин без начинки придется отдать 25 рублей, а с начинкой — больше 60. Помимо блинов на площадке продают шашлык, пироги и хот-доги.
Тем временем перед главной сценой практически никого нет. Осталось не больше десяти человек в гражданской одежде, в том числе в платках и кокошниках, и больше десятка полицейских. Перед второй сценой, на набережной, тоже выступают народные коллективы. Людей побольше, некоторые женщины даже танцуют. Продавцы закрывают свой товар пленкой, а представители районов - поспешно забирают чучела. Берег патрулируют казаки на конях.
Парк Островского
В парке Островского на небольшой сцене выступает ансамбль. Около двух десятков людей пляшут перед сценой. Вокруг также стоят ларьки с едой и блинами.
Около 15.30 телега подвозит на специально подготовленную площадку чучело, куклу в бело-голубом платье. Работник парка обливает ее керосином из бутылки и поджигает. Несмотря на запрет сотрудников парка, некоторые горожане подносят и кидают в горящий каркас бумажки, свои желания. Сначала сгорает нижняя часть куклы, остается голова и палки, скрепленные в форме креста. Чучело практически полностью сгорает за 15 минут. Люди постепенно расходятся по домам, только несколько детей лет восьми подходят к тлеющим палкам, кидают в них ленты, оставшиеся от куклы. Их окрикивают родители, но дети возвращаются к костру снова и снова. Пока сотрудник парка не заливает тлеющий костер водой, оставив их стоять в столбе дыма.
Буквально через двадцать минут по парку несут новое чучело, куклу в желтом. Ее ставят на другой расчищенной площадке. Несколько людей всех зовут водить хоровод. В итоге человек двадцать ходят вокруг чучела и кричат "Гори, гори ясно, чтобы не погасло", когда куклу подпаливают. Это чучело горит еще стремительнее: от него даже отлетают горящие лоскуты.
Одна из самых активных женщин держит в руках картонное солнце с разноцветными ленточками на палке. Горожанка рассказала, что куклу сделали сотрудники организации "Байконур". Они отмечают здесь праздник: под навесами в парке накрыты столы. "Мы это делаем каждый год, потому что нам нравится. Даже не могу сказать, сколько лет, но давно", — добавила она.