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Объекты гастрономического туризма Ростовской области нанесут на Google-карты

11 марта 2019, 09:26
Фото: donland.ru
На Google-картах появятся объекты гастрономического туризма Ростовской области, сообщило областное правительство.

Гастрономическая карта России появится на картах поисковой системы уже в новом туристическом сезоне, и любой приехавший в регион сможет легко найти интересующие его объекты.

Для привлечения туристов в области собрали самые уникальные и вкусные блюда донской кухни и перенесли в турбизнес и сферу гостеприимства.

Как показал прошедший прошлым летом ЧМ по футболу, самым популярным блюдом среди фанатов стал курник. Кроме того, в список самых вкусных блюд вошел запеченный донской сазан, начиненный квашеной капустой и собственной икрой.

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