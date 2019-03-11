Объекты гастрономического туризма Ростовской области нанесут на Google-карты

Гастрономическая карта России появится на картах поисковой системы уже в новом туристическом сезоне, и любой приехавший в регион сможет легко найти интересующие его объекты.
Для привлечения туристов в области собрали самые уникальные и вкусные блюда донской кухни и перенесли в турбизнес и сферу гостеприимства.
Как показал прошедший прошлым летом ЧМ по футболу, самым популярным блюдом среди фанатов стал курник. Кроме того, в список самых вкусных блюд вошел запеченный донской сазан, начиненный квашеной капустой и собственной икрой.