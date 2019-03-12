Лед начали взрывать на реках Волгоградской области перед половодьем

Проводимые мероприятия помогут обеспечить свободный проход паводковых вод.
В настоящее время лед взрывают во Фроловском районе на реке Арчед, также работы проходят в городе Михайловка.
Перед началом работ специалисты обследовали гидротехнические сооружения и русла рек, водоемы очистили от кустарников и деревьев, привели в порядок водоспускные сооружения. Мониторинг развития ледовой обстановки проводят в круглосуточном режиме.
Отмечается, что комплекс профилактических мероприятий, направленных на безаварийное прохождение паводковых вод, проводят во всех районах Волгоградской области.