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Лед начали взрывать на реках Волгоградской области перед половодьем

12 марта 2019, 11:47
Фото: volgograd.ru
Взрывные работы начали на малых реках Волгоградской области, чтобы освободить водоемы ото льда перед половодьем, сообщила региональная администрация.

Проводимые мероприятия помогут обеспечить свободный проход паводковых вод.

В настоящее время лед взрывают во Фроловском районе на реке Арчед, также работы проходят в городе Михайловка.

Перед началом работ специалисты обследовали гидротехнические сооружения и русла рек, водоемы очистили от кустарников и деревьев, привели в порядок водоспускные сооружения. Мониторинг развития ледовой обстановки проводят в круглосуточном режиме.

Отмечается, что комплекс профилактических мероприятий, направленных на безаварийное прохождение паводковых вод, проводят во всех районах Волгоградской области.

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