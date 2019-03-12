На трех ростовских улицах изменят схему движения пешеходов

"В связи со строительством многоквартирного жилого дома в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов вдоль строительного объекта. До конца следующей недели будет изменена схема пешеходного движения по улицам Катаева, Варфоломеева и Соколова", - отметил сотрудник организации.
По словам представителя МСК, на участке добавят временные пешеходные переходы, дорожные знаки и дополнительные светофоры. Согласно схеме движения, пешеходы не смогут пройти вдоль строящегося дома по улице Соколова, а со стороны Варфоломеева и Катаева появятся дополнительные пешеходные переходы.
"Проектной документацией предусмотрено устройство шпунтового ограждения, которое предотвратит любое негативное воздействие на окружающие объекты", - добавили в компании.