На трех ростовских улицах изменят схему движения пешеходов

"В связи со строительством многоквартирного жилого дома в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов вдоль строительного объекта. До конца следующей недели будет изменена схема пешеходного движения по улицам Катаева, Варфоломеева и Соколова", - отметил сотрудник организации.