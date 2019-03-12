Полиция проверяет сообщение о "липовых" квитанциях в Батайске

На квитанциях нет адреса компании, эта же "Горэнерго служба" "орудовала" в центре и в районе Гайдара, пишут батайчане. "Хочется предупредить всех жителей, что это мошенники. На листовках есть только ИНН, ОГРН и КПП, а также подпись инженера без инициалов", - говорится в сообщении. Организация предлагает платно заменить провода.