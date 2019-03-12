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Полиция проверяет сообщение о "липовых" квитанциях в Батайске

12 марта 2019, 10:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению из соцсетей о "липовых"» квитанциях в Батайске, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В социальных сетях жители Батайска пожаловались на квитанции, которые разослали мошенники. В сомнительных листовках от "Горэнерго службы" говорится о том, что местным жителям срочно необходимо менять электропровода.

На квитанциях нет адреса компании, эта же "Горэнерго служба" "орудовала" в центре и в районе Гайдара, пишут батайчане. "Хочется предупредить всех жителей, что это мошенники. На листовках есть только ИНН, ОГРН и КПП, а также подпись инженера без инициалов", - говорится в сообщении. Организация предлагает платно заменить провода.

"Полиция региона начала проверку по сообщениям из соцсетей о сомнительных квитанциях в Батайске", - отметили в ведомстве.

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