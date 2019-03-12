Родным погибшей в авиакатастрофе семейной пары из Таганрога помогут с документами

В воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. Среди погибших оказалась молодая семейная пара из Таганрога - Екатерина и Александр Поляковы. У семей погибших не оказалось загранпаспортов.
"Власти города способствуют ускорению оформления документов родственникам погибших, чтобы они смогли вылететь в Эфиопию", - отметили в городской администрации.
Деньги на оформление документов выделят из внебюджетных средств. Семьи погибших должны вылететь в Эфиопию 14 марта, чтобы забрать тела.