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Родным погибшей в авиакатастрофе семейной пары из Таганрога помогут с документами

12 марта 2019, 08:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Власти Таганрога Ростовской области помогут с оформлением документов родным семейной пары, погибшей во время авиакатастрофы в Эфиопии в воскресенье, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы горадминистрации.

В воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. Среди погибших оказалась молодая семейная пара из Таганрога - Екатерина и Александр Поляковы. У семей погибших не оказалось загранпаспортов.

"Власти города способствуют ускорению оформления документов родственникам погибших, чтобы они смогли вылететь в Эфиопию", - отметили в городской администрации.

Деньги на оформление документов выделят из внебюджетных средств. Семьи погибших должны вылететь в Эфиопию 14 марта, чтобы забрать тела.

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