Собственник стройки в Ростове отрицает, что закрыл проезд к соседнему дому

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, и на основании разрешения на строительство, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова. "Вышеизложенное свидетельствует о наличии у "МСК-Девелопмент" всех законных оснований для выполнения работ по строительству жилого комплекса, и, соответственно, по ограждению участка застройки", - заключил сотрудник организации.