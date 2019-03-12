Собственник стройки в Ростове отрицает, что закрыл проезд к соседнему дому

Ранее жители дома рядом со стройкой по адресу улица Соколова, 86 пожаловались, что к их дому перегородили проезд. По словам одного из жильцов, с началом стройки к дому не могли подъехать скорая и пожарная машины, легковушки пробирались с трудом.
"Жителям соседнего дома доступен сквозной проезд с улиц Катаева и Варфоломеева, по этой дороге к дому сможет проехать любая спецтехника", - заявил на это представитель компании.
Он отметил, что работы ведутся в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, и на основании разрешения на строительство, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова. "Вышеизложенное свидетельствует о наличии у "МСК-Девелопмент" всех законных оснований для выполнения работ по строительству жилого комплекса, и, соответственно, по ограждению участка застройки", - заключил сотрудник организации.
Строительство жилого комплекса бизнес-класса "Кристалл" начали в декабре 2018, его планируют завершить во втором квартале 2021 года. Работы ведет застройщик, входящий в группу компаний "МСК", земельный участок принадлежит "МСК-Девелопмент".