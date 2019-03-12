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Собственник стройки в Ростове отрицает, что закрыл проезд к соседнему дому

12 марта 2019, 13:11
Фото: Денис Баринов / rostovgazeta.ru
Представители "Московской строительной компании" утверждают, что жителям соседствующей со стройкой многоэтажки доступен проезд, по которому могут проехать специальные машины, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель компании.

Ранее жители дома рядом со стройкой по адресу улица Соколова, 86 пожаловались, что к их дому перегородили проезд. По словам одного из жильцов, с началом стройки к дому не могли подъехать скорая и пожарная машины, легковушки пробирались с трудом.

"Жителям соседнего дома доступен сквозной проезд с улиц Катаева и Варфоломеева, по этой дороге к дому сможет проехать любая спецтехника", - заявил на это представитель компании.

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, и на основании разрешения на строительство, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова. "Вышеизложенное свидетельствует о наличии у "МСК-Девелопмент" всех законных оснований для выполнения работ по строительству жилого комплекса, и, соответственно, по ограждению участка застройки", - заключил сотрудник организации.

Строительство жилого комплекса бизнес-класса "Кристалл" начали в декабре 2018, его планируют завершить во втором квартале 2021 года. Работы ведет застройщик, входящий в группу компаний "МСК", земельный участок принадлежит "МСК-Девелопмент".

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