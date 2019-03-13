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Лучшим застройщиком года в Ростове стал "ЮгСтройИнвест"

13 марта 2019, 13:58
Фото: пресс-служба «ЮгСтройИнвест»
ГК "ЮгСтройИнвест" победила в одной из номинаций конкурса "Лучший застройщик-2018", сообщила пресс-служба компании.

ЮСИ стала победителем в номинации "Строительство многоэтажных домов", одержать победу позволили надежность и активная работа компании.

Эта единственная в Ростовской области премия, которую присуждают самым добросовестным застройщикам с достойным подражания качеством выполненных работ. Премию вручили в торжественной обстановке на выставке "СТИМэкспо".

За 15 лет работы ЮСИ построила в Ростове, Краснодаре и Ставрополе более трех миллионов квадратных метров жилья, квартиры получили свыше 146 тысяч человек. Компания не просто возводит жилые дома, а обеспечивает жильцов всей необходимой инфраструктурой. В трех южных столицах ЮСИ построила две школы и девять детсадов, все объекты уже ввели в эксплуатацию.

В Ростове компания строит сразу два микрорайона - "Вересаево" и "Красный Аксай". Жилой квартал "Вересаево" уникален, при его строительстве акцент сделают на озеленение и обустройстве зеленых зон внутри квартала. Вокруг жилых домов разобьют парки, бульвары и аллеи, благодаря чему в 15 минутах езды от центра Ростова появится настоящая загородная зона. В "Вересаево" будет вся традиционная для жилых комплексов ЮСИ инфраструктура - два детсада, поликлиника, школа. Кроме того, по региональной программе в микрорайоне выделят квартиры обманутым дольщикам.

В микрорайоне "Красный Аксай" уже сдали девять жилых многоэтажек, детский сад, с 1 сентября будет работать школа на 1,1 тысячи учащихся. В совсем молодом микрорайоне есть все необходимое для комфортной жизни - зона барбекю, аллея для прогулок с фонтаном, детские и спортивные площадки, ролледром и футбольное поле с трибунами.

ЮСИ является обладателем многих престижных наград, в том числе знака качества "Сделано в России", диплома конкурса "100 лучших товаров России"и других.

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