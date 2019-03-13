Лучшим застройщиком года в Ростове стал "ЮгСтройИнвест"

В Ростове компания строит сразу два микрорайона - "Вересаево" и "Красный Аксай". Жилой квартал "Вересаево" уникален, при его строительстве акцент сделают на озеленение и обустройстве зеленых зон внутри квартала. Вокруг жилых домов разобьют парки, бульвары и аллеи, благодаря чему в 15 минутах езды от центра Ростова появится настоящая загородная зона. В "Вересаево" будет вся традиционная для жилых комплексов ЮСИ инфраструктура - два детсада, поликлиника, школа. Кроме того, по региональной программе в микрорайоне выделят квартиры обманутым дольщикам.