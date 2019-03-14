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МВД проверяет сообщение о ростовчанине, которой обвинил Центр "Э" в издевательствах

14 марта 2019, 09:12
Фото: pixabay.com
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению из соцсетей о молодом человеке, который обвинил сотрудников Центра "Э" в издевательствах, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Житель Ростова, 19-летний Владислав Корнеев, рассказал о том, что из-за постов в социальных сетях его пытали в Центре "Э". Молодой человек написал пост в соцсетях о "русской власти и русском народе". Также на странице Корнеева была обнаружена нацистская символика. Молодого человека привели в областное управление полиции и там якобы пытали и угрожали убийством. После этих действий он подписал документ о демонстрации нацистской символики, речь идет о роликах "Речь Гитлера" и "Все правильно сказала 1488".

"По данному факту проводится проверка", - отметили в ведомстве. Известно, что Корнеев не в первый раз в своих соцсетях жалуется на действия сотрудников полиции.

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