"Супер модель плюс" из Таганрога планирует сняться в кино Лики Крылаевой

"Я получила роль второго плана в фильме "Роковое наследие", его режиссер-постановщик и автор сценария Лика Крылаева. В ленте также будут сниматься Дмитрий Миллер и Александра Никифорова", - сообщила Бокша. По ее словам, съемки картины начнутся в Ростове в июне, сейчас идет подготовительный этап.
"На новую фотосессию к фотографу Хосе Гуэрра я лечу 23 апреля. Буду пять дней жить в Тунисе. Туда слетятся девочки со всей России", - рассказала модель.
Как сообщила Бокша, она начала модельную карьеру случайно. "У меня есть свой бизнес, детский игровой клуб в Таганроге. Ко мне пришел директор проекта Smoothlifestyle и попросил разрешения прийти в клуб и пофотографироваться с детками", - поделилась модель. После этого девушку пригласили в проект. "Я увидела кучи мероприятий, который они делают: то в тренажерный зал пойдут, то мастер-класс проведут. Там можно и себя рекламировать, чем бы не занимался человек, и просто развиваться", - считает Бокша. Модель отметила, что девочек двух-трех лет мамы тоже берут на мероприятия. "Это не модельное агентство, а клуб, в котором девочки встречаются, общаются, делятся своим опытом и проблемами" - добавила Бокша.
По ее словам, чтобы попробовать себя в качестве модели, достаточно иметь разницу между бедрами и талией в 30 сантиметров. "Сейчас меняется эталон. Востребованы девочки с формами, не совсем косточки, как подиумные модели", - считает Бокша. Она отметила, что участвовать в кастинге могут женщины любого возраста. Сама Бокша прошла кастинг, хорошо проявила себя на первой фотосессии Хосе Гуэрра, ее попросили поучаствовать в конкурсе "TOP MODEL + Russia 2018". "Выбрали меня, я считаю, что мне повезло", - добавила Бокша.
Она сообщила, что участие в проекте бесплатное, за регистрацию нужно заплатить 110 рублей в год. "Сидит женщина дома, нечем заняться, грубо говоря. Она хочет развиваться, но нет возможности, нет денег. Ей кажется, что с ребенком ничего не сможет. Неправда, главное - заставить себя смотреть и искать", - рассказала модель. Она отметила, что читательницы могут обращаться к ней в соцсетях за советом и регистрацией в проекте. "Можно быть любимыми: худыми, пышными, маленькими, высокими. Главное - быть девочками. Это шанс делать что-то для себя", - добавила Бокша.