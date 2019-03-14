"Супер модель плюс" из Таганрога планирует сняться в кино Лики Крылаевой

Как сообщила Бокша, она начала модельную карьеру случайно. "У меня есть свой бизнес, детский игровой клуб в Таганроге. Ко мне пришел директор проекта Smoothlifestyle и попросил разрешения прийти в клуб и пофотографироваться с детками", - поделилась модель. После этого девушку пригласили в проект. "Я увидела кучи мероприятий, который они делают: то в тренажерный зал пойдут, то мастер-класс проведут. Там можно и себя рекламировать, чем бы не занимался человек, и просто развиваться", - считает Бокша. Модель отметила, что девочек двух-трех лет мамы тоже берут на мероприятия. "Это не модельное агентство, а клуб, в котором девочки встречаются, общаются, делятся своим опытом и проблемами" - добавила Бокша.