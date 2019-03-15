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Новое управление донского правительства начнет работу в апреле

15 марта 2019, 09:22
Фото: yanalya / freepik.com
С апреля приступит к работе новое управление правительства Ростовской области, сообщается на сайте ведомства.

По распоряжению губернатора в правительстве и органах исполнительной власти провели структурные изменения, сохранив прежнее количество служащих.

Обязанностью нового управления станет координация исполнения региональных проектов, включая сбор, анализ и проверку достоверности выполнения запланированных мероприятий.

Помимо этого, управление будет сотрудничать с проектным офисом правительства России, передавать информацию о ходе реализации проектов в федеральный центр и участвовать в федеральных проверках.

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