Новое управление донского правительства начнет работу в апреле

По распоряжению губернатора в правительстве и органах исполнительной власти провели структурные изменения, сохранив прежнее количество служащих.
Обязанностью нового управления станет координация исполнения региональных проектов, включая сбор, анализ и проверку достоверности выполнения запланированных мероприятий.
Помимо этого, управление будет сотрудничать с проектным офисом правительства России, передавать информацию о ходе реализации проектов в федеральный центр и участвовать в федеральных проверках.