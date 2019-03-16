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Капитана арестованного судна из Ростова в Турции заподозрили в терроризме

16 марта 2019, 13:23
Фото: Бахман Багиров
Угрожавший перекрыть Босфор ростовчанин Бахман Багиров, капитан судна Streamline, который уже 10 месяцев стоит в порту Турции, подозревается в терроризме, заявил RostovGazeta сам Багиров.

StreamLine арестовали в Стамбуле в июне 2018 года из-за долга в 430 тысяч долларов прежнего владельца перед властями Турции. Команда судна из 12 человек не получала заработную плату, морякам не выплатили на данный момент около 123 тысяч долларов. За это время четверо моряков судна отказались от борьбы и вернулись домой, восемь человек продолжают находиться на Streamline и ждать положенную заработную плату. Моряки несколько раз объявляли голодовку, однако ни к чему это не привело. Еду и топливо оставшимся морякам обеспечивает новый судовладелец. Судно арестовали в порту в Стамбуле, куда новый владелец направил StreamLine из Ростова на ремонт. На днях отчаявшийся капитан заявил журналистам, что готов перекрыть Босфор.

"Я не собирался этого делать, скорее, я так сказал, чтобы привлечь внимание турецких властей к нашей проблеме. Однако меня в понедельник вызвали на разговор к капитану порта Стамбул. В моих действиях будут искать угрозы терроризма", - отмечает Багиров.

Команда Багирова намерена покинуть Стамбул в ближайшее время, если очередной суд не решит их проблему.

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#Новости#Происшествия
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