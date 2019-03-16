rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане раскритиковали наряд модели Анастасии Костенко

16 марта 2019, 17:34
Фото: @kostenko.94
Подписчикам модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко не понравился ее новый наряд, обсуждение появилось в комментариях в Instagram девушки.

Костенко опубликовала свое фото, на нем она в красном пиджаке, белых сапогах и платье. "Ничего не хочется писать, просто оставлю эту фотографию здесь", - сказано в подписи к снимку.

Подписчики в комментариях написали, что белые сапоги не сочетаются с темным верхом. Некоторые посмеялись над этим образом. "Это модно летнее черное платье и белые сапожки с острым носом" - написал с сарказмом один из подписчиков.

Фото: @kostenko.94

Другие пользователи заступились за ростовчанку и заявили, что сейчас такие сапоги в моде.

Материалы по теме
В беременности заподозрили ростовскую модель КостенкоФолловеры осудили ростовчанку Костенко, бросившую на два дня ребенкаПодписчики раскритиковали ростовскую модель Костенко за поздравление с 23 февраля
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00