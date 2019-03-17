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Полиция ищет девушку, которая плюнула на двери Покровской церкви в Ростове

17 марта 2019, 17:06
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
Полиция Ростовской области проводит проверку по опубликованной видеозаписи, где девушка плюет на двери церкви, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях появилась запись, на которой видно, как девушка-подросток плюет на двери Старо-Покровского храма на Большой Садовой. Инцидент снимают на мобильный телефон друзья девушки. Ребята смеются, и после поступка один из парней обнимает девушку. Пользователи жестко раскритиковали поведение ростовчанки.

Позже появилось извинение в сетях от самой героини ролика: "Я, как главная участница данного ролика, хочу принести свои искренние извинения за содеянное. Действие, происходящее на записи, было неким "челленджем" среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенное в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет. Мне крайне жаль, простите. Я ручаюсь больше никогда не делать подобных вещей".

Однако, по всей видимости, избежать наказания ей не удастся.

"Полиция проводит проверку по данному факту", - отметили в ведомстве.

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#Новости#Происшествия
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