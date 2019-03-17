Полиция ищет девушку, которая плюнула на двери Покровской церкви в Ростове

Позже появилось извинение в сетях от самой героини ролика: "Я, как главная участница данного ролика, хочу принести свои искренние извинения за содеянное. Действие, происходящее на записи, было неким "челленджем" среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенное в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет. Мне крайне жаль, простите. Я ручаюсь больше никогда не делать подобных вещей".