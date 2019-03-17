Церковь простила ростовчанку, плюнувшую на двери храма

"Плюнуть в храм, пнуть инвалида, мучить кошку - это все печально для самого подростка. Подросток вырастет, мозги появятся, а осадочек останется. У совестливого человека после таких проделок безбашенного детства будет ещё долго скрести на сердце. Православные прихожане Свято-Покровского храма не держат на бедняжку зла и молятся, чтобы Господь простил эту девочку и помог ей и ее друзьям побыстрей и качественно повзрослеть", - прокомментировал Петровский.