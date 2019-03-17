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Церковь простила ростовчанку, плюнувшую на двери храма

17 марта 2019, 18:01
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
Православные прихожане Свято-Покровского храма в Ростове-на-Дону простили девушку, которая плюнула на двери церкви, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

В сети появилась видеозапись, на которой девушка плюет на двери Свято-Покровского храма. После этого подросток извинилась, назвав свои действия неким "челленджем" среди молодежи против происходящего в нашем государстве. Несмотря на извинения, пользователи жестко раскритиковали действия девушки. Полиция по данному факту начала проверку.

"Плюнуть в храм, пнуть инвалида, мучить кошку - это все печально для самого подростка. Подросток вырастет, мозги появятся, а осадочек останется. У совестливого человека после таких проделок безбашенного детства будет ещё долго скрести на сердце. Православные прихожане Свято-Покровского храма не держат на бедняжку зла и молятся, чтобы Господь простил эту девочку и помог ей и ее друзьям побыстрей и качественно повзрослеть", - прокомментировал Петровский.

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#Новости#Происшествия
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