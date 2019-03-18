Строительство самой большой школы завершается в Ростове

В настоящее время работы на объекте завершены примерно на 95%. Строители обещают полностью закончить возведение и отделку объекта, а также благоустройство территории во втором квартале 2019 года. А уже в новом учебном году школа сможет принять учеников.
Образовательное учреждение будет крупнейшим в городе на момент открытия. Школа рассчитана на 1340 учеников.
Это будет современный и полностью оборудованный комплекс, состоящий из основного корпуса в четыре этажа и спортивного комплекса с футбольным полем, баскетбольной площадкой и другими возможностями. Сейчас во дворе школы уже установлены все малые формы, которые запланированы подрядчиком.
Школа №75 после открытия дополнит социальную инфраструктуру строящегося жилого района «Суворовский», развитием которого занимаются компании объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Напомним, что в районе уже действуют своя поликлиника, два детских сада (на подходе третий), церковно-приходская школа, торговый центр и множество магазинов различной направленности. Таким образом в «Суворовском» создается полноценная инфраструктура для жизни в районе.