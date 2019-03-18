Строительство самой большой школы завершается в Ростове

Это будет современный и полностью оборудованный комплекс, состоящий из основного корпуса в четыре этажа и спортивного комплекса с футбольным полем, баскетбольной площадкой и другими возможностями. Сейчас во дворе школы уже установлены все малые формы, которые запланированы подрядчиком.