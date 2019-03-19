Арбитраж признал банкротом "Ростовскую бетонную компанию"

Истцом выступила зарегистрированная в Москве компания "Техпром". Также в список кредиторов вошли Сбербанк, "Донстрой", "Техпром", "Машпром", "Дорожное ремонтно-строительное управление" и другие компании. Общая сумма включенных в третью очередь реестра требований кредиторов составила 16,63 миллиона рублей.