Арбитраж признал банкротом "Ростовскую бетонную компанию"

Истцом выступила зарегистрированная в Москве компания "Техпром". Также в список кредиторов вошли Сбербанк, "Донстрой", "Техпром", "Машпром", "Дорожное ремонтно-строительное управление" и другие компании. Общая сумма включенных в третью очередь реестра требований кредиторов составила 16,63 миллиона рублей.
ООО "Ростовская бетонная компания" зарегистрировано в 2010 году, основным видом деятельности предприятия является производство изделий из бетона, цемента и гипса.
Суд открыл на предприятии конкурсное производство, в качестве конкурсного управляющего утверждена Олеся Романчук.