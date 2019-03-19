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Арбитраж признал банкротом "Ростовскую бетонную компанию"

19 марта 2019, 08:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск московского предприятия о признании банкротом "Ростовской бетонной компании", следует из документов на сайте "Электронное правосудие".

Истцом выступила зарегистрированная в Москве компания "Техпром". Также в список кредиторов вошли Сбербанк, "Донстрой", "Техпром", "Машпром", "Дорожное ремонтно-строительное управление" и другие компании. Общая сумма включенных в третью очередь реестра требований кредиторов составила 16,63 миллиона рублей.

ООО "Ростовская бетонная компания" зарегистрировано в 2010 году, основным видом деятельности предприятия является производство изделий из бетона, цемента и гипса.

Суд открыл на предприятии конкурсное производство, в качестве конкурсного управляющего утверждена Олеся Романчук.

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