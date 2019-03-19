Новые перспективы появятся у "Лидеров России" - Путин

Добавим, что конкурс запустили в прошлом году, в этот раз он стал международным. Заявки прислали из 68 стран. Финалисты оценивались по нескольким параметрам, в том числе лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление. Задания для них были основаны на реальных ситуациях и представлены организациями-партнерами конкурса.