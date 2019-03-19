Новые перспективы появятся у "Лидеров России" - Путин

"Перспективы будут полезны в различных сферах, в том числе в социальной области, бизнесе и на госслужбе. Предыдущий опыт подсказывает, что это имеет смысл, как для различных уровней управления, так и для тех, кто становится участником мероприятий", - пояснил глава государства.
По его словам, конкурс становится только интереснее и престижнее. Он уточнил, что для поиска талантливых и мотивированных на интересную работу людей проводятся и другие мероприятия.
Президент рассказал, что ему приятно видеть рекордное количество заявок в этот раз. Всего хотели стать участниками 227 тысяч человек, из них 300 попали в финал. Каждый финалист получит по 1 миллиону рублей.
В результате выбрали 104 победителя, которые смогут воспользоваться помощью наставников. У этих людей есть большой опыт и хорошие результаты.
Добавим, что конкурс запустили в прошлом году, в этот раз он стал международным. Заявки прислали из 68 стран. Финалисты оценивались по нескольким параметрам, в том числе лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление. Задания для них были основаны на реальных ситуациях и представлены организациями-партнерами конкурса.