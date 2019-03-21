На Дону на развитие ж/д инфраструктуры потратят 25 млрд руб

В минувшем году инвестиционный бюджет развития и обновления инфраструктуры превышал 11,8 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее.
"До 2021 года компания РЖД планирует направить еще 25,8 миллиарда рублей. В том числе в 2019 году 7,6 миллиарда рублей", - пояснил Рыбас.
Так, планируется провести реконструкцию станции Сальск. Работы будут завершены в 2020 году.
Также будут построены здание вокзала на станции Кутейниково вместимостью 150 человек, 3 пассажирские платформы, пешеходный мост.