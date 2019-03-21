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На Дону на развитие ж/д инфраструктуры потратят 25 млрд руб

21 марта 2019, 13:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростовской области до 2021 года на развитие железнодорожной инфраструктуры планируется потратить 25,8 миллиардов рублей, сообщил замглавного инженера Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по Ростовскому территориальному управлению Олег Рыбас.

В минувшем году инвестиционный бюджет развития и обновления инфраструктуры превышал 11,8 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее.

"До 2021 года компания РЖД планирует направить еще 25,8 миллиарда рублей. В том числе в 2019 году 7,6 миллиарда рублей", - пояснил Рыбас.

Так, планируется провести реконструкцию станции Сальск. Работы будут завершены в 2020 году.

Также будут построены здание вокзала на станции Кутейниково вместимостью 150 человек, 3 пассажирские платформы, пешеходный мост.

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#Новости#Экономика
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