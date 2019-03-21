Около 7 тыс споров между компаниями рассматривают суды Ростовской области

"Какие же суммы находятся в этом секторе? Только по Ростовской области, по нашим подсчетам, около 10 миллиардов рублей", - заключила руководитель. Она уточнила, что споры можно разделить на две категории: с требованиями до миллиона (80% дел на общую сумму 2 миллиарда рублей) и больше миллиона (20% дел на 8 миллиардов).