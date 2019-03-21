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Около 7 тыс споров между компаниями рассматривают суды Ростовской области

21 марта 2019, 11:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В суде ежегодно разбираются около семи тысяч споров компаний Ростовской области, рассказала руководитель отдела Международного коммерческого арбитражного суда в Ростове Валерия Елева.

"Мы проанализировали те споры, которые рассматривается в Ростовской области. Около семи тысяч споров рассматривается ежегодно, по 80% удовлетворяют исковые требования", - сообщила Елева. Она отметила, что, как правило, это споры между одними и теми же контрагентами.

По словам Елевой, суд превращается в механизм принудительного взыскания средств.

"Какие же суммы находятся в этом секторе? Только по Ростовской области, по нашим подсчетам, около 10 миллиардов рублей", - заключила руководитель. Она уточнила, что споры можно разделить на две категории: с требованиями до миллиона (80% дел на общую сумму 2 миллиарда рублей) и больше миллиона (20% дел на 8 миллиардов).

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