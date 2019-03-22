Террориста ИГИЛ из Владикавказа посадили в Ростове на 14 лет

В суде доказано, что 31-летний Дзицоев летом 2017 года во Владикавказе, разделяя радикальные взгляды запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, склонял двух лиц к вступлению в ряды группировки.
В сентябре 2007 года осужденный вступил в подразделение террористической организации "Джамаат" (запрещена в РФ). Дзицоева задержали в декабре 2017 года сотрудники правоохранительных органов. Свою вину он не признал.
"В соответствии с приговором суда Дзицоев признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима", - отметили в суде.