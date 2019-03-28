Осужденного в Ростове приговорили к 15 годам за вербовку в ИГИЛ

Загарьян был осужден в 2016 году на 2,6 лет общего режима за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. Находясь в колонии, осужденный в декабре 2016 и январе 2017 года склонял троих осужденных после отбытия наказания вступить в ряды запрещенной в России международной организации "Исламское государство".