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Осужденного в Ростове приговорили к 15 годам за вербовку в ИГИЛ

28 марта 2019, 08:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове осужден на 15 лет колонии строгого режима Вазген Загарьян за содействие террористической деятельности, а также нападение на инспектора, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Загарьян был осужден в 2016 году на 2,6 лет общего режима за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. Находясь в колонии, осужденный в декабре 2016 и январе 2017 года склонял троих осужденных после отбытия наказания вступить в ряды запрещенной в России международной организации "Исламское государство".

Кроме того, в апреле 2018 года осужденный выплеснул в инспектора режима кипяток, недовольный тем, что охранник не вернул его пакет с вещами. Потерпевший получил ожоги первой и второй степени.Свою вину Загарьян не признал, рассказав, что страдает психическими заболеваниями.

"Загарьян признан виновным, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима", - отметили в суде.

"Исламское государство" - террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ), организация, запрещенная в РФ.

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