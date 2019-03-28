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Предприниматель требует с ростовской фабрики "Мишкино" 1,6 млн рублей

28 марта 2019, 12:03
Фото: yanalya / freepik.com
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от предпринимателя, который требует более 1,6 миллионов рублей с кондитерской фабрики ООО "Мишкино" по договору перевозки грузов, сообщается в определении суда.

Предприниматель Вячеслав Пикник подал в суд на "Мишкино", он требует взыскать долг по договору перевозки грузов в мае прошлого года в размере 1 682 500 рублей. Также бизнесмен потребовал арестовать расчетный счет фабрики.

Истцом доказательств оплаты государственной пошлины в размере 3 тысяч рублей за подачу заявления об обеспечении иска не представлено. До 19 апреля истец должен устранить обстоятельства по определению суда.

Кондитерская фабрика была зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка. Она занимается изготовлением какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.Согласно открытым данным, в 2017 году убытки предприятия составили более 560 миллионов рублей.

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