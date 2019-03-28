Предприниматель требует с ростовской фабрики "Мишкино" 1,6 млн рублей

Предприниматель Вячеслав Пикник подал в суд на "Мишкино", он требует взыскать долг по договору перевозки грузов в мае прошлого года в размере 1 682 500 рублей. Также бизнесмен потребовал арестовать расчетный счет фабрики.
Истцом доказательств оплаты государственной пошлины в размере 3 тысяч рублей за подачу заявления об обеспечении иска не представлено. До 19 апреля истец должен устранить обстоятельства по определению суда.
Кондитерская фабрика была зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка. Она занимается изготовлением какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.Согласно открытым данным, в 2017 году убытки предприятия составили более 560 миллионов рублей.