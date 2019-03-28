Предприниматель требует с ростовской фабрики "Мишкино" 1,6 млн рублей

Кондитерская фабрика была зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка. Она занимается изготовлением какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.Согласно открытым данным, в 2017 году убытки предприятия составили более 560 миллионов рублей.