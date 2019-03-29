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Общественники Ростова требуют проверки качества дорог улицы Станиславского

29 марта 2019, 06:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове улица Станиславского после проведенной реконструкции находится в отвратительном состоянии, заявил член регионального штаба ОНФ Сергей Левченко.

"Мы смотрели Станиславского, неоднократно делали рейды, проводили анализ. Все, наверное, видели некоего бордового цвета полоску в середине улицы. Возникает вопрос: для каких целей заказчик в проект внес, что в асфальтобетонную смесь будет добавлен некий краситель? Это просто удорожание самого контракта", - сообщил Левченко.

Он подчеркнул, что качество тротуарной плитки также вызывает ряд нареканий.

"Наши эксперты ходили и фотографировали в процессе ремонта данную дорогу. У нас есть доказательства того, что в нижнем слое между грунтом и щебнем лежит не песок, как должно было быть, а что-то похожее на грязевые отложения ила, смешанные с песком. Мы как общественники на это внимание обратили, и я думаю, что соответствующие органы будут проверять и смотреть. Мы надеемся, что Станиславского будет держаться хорошо, и там трамваи не упадут на бок, и не будет таких сильных провалов. Но сейчас они есть, и мы это видим. Качество отвратительное", - заявил Левченко.

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