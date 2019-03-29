Общественники Ростова требуют проверки качества дорог улицы Станиславского

"Наши эксперты ходили и фотографировали в процессе ремонта данную дорогу. У нас есть доказательства того, что в нижнем слое между грунтом и щебнем лежит не песок, как должно было быть, а что-то похожее на грязевые отложения ила, смешанные с песком. Мы как общественники на это внимание обратили, и я думаю, что соответствующие органы будут проверять и смотреть. Мы надеемся, что Станиславского будет держаться хорошо, и там трамваи не упадут на бок, и не будет таких сильных провалов. Но сейчас они есть, и мы это видим. Качество отвратительное", - заявил Левченко.