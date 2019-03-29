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Застройщики в два раза чаще идут за кредитами

29 марта 2019, 17:37
Фото: freepik / freepik.com
В 2019 году от застройщиков поступило в два раза больше заявок на проектное финансирование жилья, сообщил директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов во время пресс-конференции в пятницу.

"Заявки девелопмента идут достаточно равномерно в течение года, это сто заявок в квартал. За первый квартал 2019 года поступило 228 заявок. Произошел рост в два раза", - сообщил Бессонов. Он отметил, что увеличение связано с изменением законодательства. "Были клиенты, которые раньше не приходили за финансированием. Теперь они идут в банки, которые выполняют роль возмещения средств дольщиков. Поэтому я считал, что замещение может быть более активным. То есть рост может быть и в три раза", - заключил спикер.

Закон, ужесточающий правила строительства жилья, говорит, что с 1 июля 2019 застройщики больше не смогут заключать контракты с дольщиками напрямую. Жильцы будут хранить свои деньги на эскроу счетах в банках, а застройщикам придется брать кредит на проектное финансирование. "Сбербанк" за год, с апреля 2018 года по март 2019 года, одобрил 91 такую сделку на общую сумму 102 миллиарда рублей.

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