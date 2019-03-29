Застройщики в два раза чаще идут за кредитами

"Заявки девелопмента идут достаточно равномерно в течение года, это сто заявок в квартал. За первый квартал 2019 года поступило 228 заявок. Произошел рост в два раза", - сообщил Бессонов. Он отметил, что увеличение связано с изменением законодательства. "Были клиенты, которые раньше не приходили за финансированием. Теперь они идут в банки, которые выполняют роль возмещения средств дольщиков. Поэтому я считал, что замещение может быть более активным. То есть рост может быть и в три раза", - заключил спикер.