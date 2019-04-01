"Водоканал" третий день чинит обрушившийся коллектор в Таганроге

В "Водоканал" Таганрога в субботу поступила заявка о подпоре канализации по адресу Штыба/Харьковская. Обследование показало, что произошло обрушение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 1,2 тысячи миллиметров в районе пересечения улиц Штыба 13 - Конторская. Этот коллектор работал с подпором.