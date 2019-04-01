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"Водоканал" третий день чинит обрушившийся коллектор в Таганроге

1 апреля 2019, 10:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Таганроге Ростовской области в субботу днем обрушился коллектор на пересечении улиц Штыба 13 - Конторская, работы по восстановлению продолжаются, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы администрации города.

В "Водоканал" Таганрога в субботу поступила заявка о подпоре канализации по адресу Штыба/Харьковская. Обследование показало, что произошло обрушение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 1,2 тысячи миллиметров в районе пересечения улиц Штыба 13 - Конторская. Этот коллектор работал с подпором.

"Утром в воскресенье на месте предполагаемого обрушения выполнили разрытие и подпор сбили, разрушен свод железобетонного трубопровода. Необходимая замена участка канализационного коллектора составляет примерно 25 метров. В настоящее время МУП "Водоканал" проводит работы", - отметил сотрудник мэрии.

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