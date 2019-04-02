Цифровые сервисы для ведения бизнеса получил Таганрог от "Ростелекома"

На встрече IT-специалистов и руководителей крупных городских компаний "Ростелеком" презентовал программы интернет-безопасности, системы видеонаблюдения, проводящие аналитику записи и другие эффективные инструменты решения поставленных перед предприятием задач.
Кроме того, бизнесу предложили "Ростелеком-экраны", умение которых узнавать гостей по внешности продемонстрировали собравшимся. Система адаптировала рекламный контент для каждого участника, исходя из определенного ею пола, возраста и степени интереса человека.
На стенде умного видеонаблюдения гости могли увидеть процесс видеоаналитики, а при помощи сервиса "Управляемый Wi-Fi" скачать приложение, показывающее тепловую карту зала, количество посетителей в каждом из помещений и помогающее определить возраст и пол находящихся в залах.
"Ростелеком" предложил таганрогскому бизнесу эффективные инновационные решения. У нас сегодня успешно развивается программа "Комфортная городская среда", в рамках которой мы со специалистами компании наполняем камерами и новым оборудованием все общественные территории и повышаем безопасность и качество жизни граждан. Успешный опыт совместной работы по проекту "Безопасный город" дает все основания полагать, что планы будут выполнены качественно и в срок", – отметил заместитель главы администрации Таганрога Вячеслав Михайлов.
Участники с интересом пробовали предложение технологии и отмечали их удобство и эффективность. При этом спикеры мероприятия обсудили будущие проекты компании, направленные на повышение качества жизни населения и увеличение эффективности бизнеса за счет интеграции современных цифровых технологий.
"Мы можем выступить настройщиком любой цифровой "экосистемы" для бизнеса. Если раньше, например, для формирования телефонной сети нужно было купить АТС, подобрать компанию-сервис и нанять специалистов для работы на АТС, то сейчас достаточно приобрести услугу "Виртуальная АТС". Ее не надо обслуживать. Просто заказываете у нас этот сервис и оплачиваете абонентскую плату. Сейчас подключение стоит от одного рубля, а ежемесячная оплата – от 500 рублей. Прорыв очевиден. Или, например, нужно вам видеонаблюдение всего на 3 дня. Значит, и оплачивать придется только 3 дня и только нужное вам количество камер и качество картинки. Сервисная модель подразумевает экономию, надежность и возможность задать свои параметры", - прокомментировал заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Грибков.