Цифровые сервисы для ведения бизнеса получил Таганрог от "Ростелекома"

"Мы можем выступить настройщиком любой цифровой "экосистемы" для бизнеса. Если раньше, например, для формирования телефонной сети нужно было купить АТС, подобрать компанию-сервис и нанять специалистов для работы на АТС, то сейчас достаточно приобрести услугу "Виртуальная АТС". Ее не надо обслуживать. Просто заказываете у нас этот сервис и оплачиваете абонентскую плату. Сейчас подключение стоит от одного рубля, а ежемесячная оплата – от 500 рублей. Прорыв очевиден. Или, например, нужно вам видеонаблюдение всего на 3 дня. Значит, и оплачивать придется только 3 дня и только нужное вам количество камер и качество картинки. Сервисная модель подразумевает экономию, надежность и возможность задать свои параметры", - прокомментировал заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Грибков.