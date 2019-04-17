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Posted 17 апреля 2019, 14:21

Published 17 апреля 2019, 14:21

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Жителя Шахт осудили за распространение интимных фото бывшей девушки

17 апреля 2019, 14:21
В Ростовской области суд приговорил к обязательным работам жителя Шахт за публикацию компромата на знакомую, сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Шахт встречался с девушкой, но через некоторое время они поссорились и расстались. Фигурант захотел отомстить ей и решил опорочить.

«Мужчина опубликовал в Интернете интимные снимки подруги, которые были сделаны в период их отношений. Потерпевшая обратилась в следственные органы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина вину не признал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

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