Жителя Шахт осудили за распространение интимных фото бывшей девушки

Posted 17 апреля 2019, 14:21
Published 17 апреля 2019, 14:21
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
Житель Шахт встречался с девушкой, но через некоторое время они поссорились и расстались. Фигурант захотел отомстить ей и решил опорочить.
«Мужчина опубликовал в Интернете интимные снимки подруги, которые были сделаны в период их отношений. Потерпевшая обратилась в следственные органы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина вину не признал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.