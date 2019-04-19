Сотни тюльпанов выкорчевали в парке Таганрога из-за благоустройства

Местные жители взволнованы действиями рабочих в парке имени 300-летия города Таганрога. Около трехсот цветущих тюльпанов были выкорчеваны и оказались на свалке. Оказалось, что это решение принято в целях совершенствования деятельности учреждений паркового типа города Таганрога и в соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога. «Центр культурно-досуговой деятельности» будут присоединять с парком, и для этого было необходимо уничтожить цветы.