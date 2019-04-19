Сотни тюльпанов выкорчевали в парке Таганрога из-за благоустройства

Местные жители взволнованы действиями рабочих в парке имени 300-летия города Таганрога. Около трехсот цветущих тюльпанов были выкорчеваны и оказались на свалке. Оказалось, что это решение принято в целях совершенствования деятельности учреждений паркового типа города Таганрога и в соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога. «Центр культурно-досуговой деятельности» будут присоединять с парком, и для этого было необходимо уничтожить цветы.
«В настоящее время в рамках подготовки к летнему сезону на территории парка имени 300-летия города Таганрога осуществляются благоустроительные работы: санация растений на существующих клумбах с подготовкой почвы под высадку посадочного материала, разбивка новых клумб, отсыпка песком территории детской площадки», — отметили в горадминистрации.
В мэрии добавили, что в рейтинговом голосовании за общественную территорию муниципального образования «Город Таганрог», парк имени 300-летия города Таганрога занял I место.
«В целях подготовки документации к участию в областном конкурсе проводятся следующие мероприятия: специализированной организацией разработан проект оценки состояния зеленых насаждений, произрастающих на территории парка, ведется подготовка к проведению кадастровых работ на территории парка с указанием всех деревьев, произрастающих в парке, а также начата разработка дизайн-проекта», — сообщили в мэрии.