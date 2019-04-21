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Актер Владимир Зеленский стал президентом Украины

21 апреля 2019, 18:37
Фото: zelenskiy_official/instagram
Актер и политик Владимир Зеленский смог вырвать победу на президентских выборах Украины, об этом сообщил в Facebook пока еще действующий руководитель страны Петр Порошенко.

«Я вижу результаты экзитполов и они очевидны. Мне следует позвонить своему оппоненту и поздравить его», — написал Порошенко.

Выборы прошли в воскресенье. Согласно данным экзитполов, Зеленский набрал более 70% голосов.

Это был второй тур выборов, в первом Зеленский набрал 30,2% голосов, Порошенко — 15,9%.

Добавим, что в 2014 году на Украине во время государственного переворота в Ростовскую область приехали беженцы из Украины. Регион является пограничным и принял десятки тысяч человек.

Позже проживающие в Батайске беженцы пожаловались президенту страны Владимиру Путину на сложный процесс получения документов и невозможность устроиться на работу без российского гражданства.

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