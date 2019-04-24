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Posted 24 апреля 2019, 07:13

Published 24 апреля 2019, 07:13

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Цены билетов на межгород перестанут контролировать к концу 2021 г на Дону

24 апреля 2019, 07:13
Сюжет
Эксклюзив
Отказ от регулируемых тарифов на междугородние билеты к концу 2021 года приведет к формированию здоровой конкуренции между перевозчиками, сообщил в ответ на запрос RostovGazeta Минтранс Ростовской области.

«Переход на нерегулируемые тарифы был начат с 2017 года и будет продолжен до конца 2021 года в соответствии с графиком, утвержденным региональным правительством в январе 2016», — сказано в ответе, который подписал замминистра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков. По данным чиновника, такой переход поспособствует рентабельности работы перевозчиков и формированию здоровой конкуренции между ними.

В документе отмечается, что транспортные компании смогут сами устанавливать тарифы, проверять законность цен на проезд Минтранс не будет.

«Всего в Ростовской области зарегистрировано 669 межмуниципальных маршрутов, сейчас на 110 из них стоимость проезда определяет перевозчик», — сказано в ответе. В частности, по такой схеме работают автобусы Батайск — Ростов, Ростов — станица Грушевская (аэропорт «Платов»), Волгодонск — Ростов. «На большей части маршрутов тарифы не изменились, применяются расценки, утвержденные Региональной службой по тарифам Ростовской области (в автобусах пригородного сообщения — 1,67 рублей за один пассажиро-километр, в автобусах междугородного сообщения — 1,75 рублей за пассажиро-километр)», — отмечается в документе.

Кроме этого, замминистра отметил, что нерегулируемые тарифы уже действуют в республике Татарстан, Ставропольском крае (на пригородных и междугородных маршрутах), Астраханской, Белгородской, Воронежской, Саратовской (на междугородных маршрутах) областях.

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#Город#Эксклюзив#Новости
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