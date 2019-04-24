Цены билетов на межгород перестанут контролировать к концу 2021 г на Дону

«Переход на нерегулируемые тарифы был начат с 2017 года и будет продолжен до конца 2021 года в соответствии с графиком, утвержденным региональным правительством в январе 2016», — сказано в ответе, который подписал замминистра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков. По данным чиновника, такой переход поспособствует рентабельности работы перевозчиков и формированию здоровой конкуренции между ними.