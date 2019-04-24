Цены билетов на межгород перестанут контролировать к концу 2021 г на Дону

Posted 24 апреля 2019, 07:13
Published 24 апреля 2019, 07:13
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
«Переход на нерегулируемые тарифы был начат с 2017 года и будет продолжен до конца 2021 года в соответствии с графиком, утвержденным региональным правительством в январе 2016», — сказано в ответе, который подписал замминистра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков. По данным чиновника, такой переход поспособствует рентабельности работы перевозчиков и формированию здоровой конкуренции между ними.
В документе отмечается, что транспортные компании смогут сами устанавливать тарифы, проверять законность цен на проезд Минтранс не будет.
«Всего в Ростовской области зарегистрировано 669 межмуниципальных маршрутов, сейчас на 110 из них стоимость проезда определяет перевозчик», — сказано в ответе. В частности, по такой схеме работают автобусы Батайск — Ростов, Ростов — станица Грушевская (аэропорт «Платов»), Волгодонск — Ростов. «На большей части маршрутов тарифы не изменились, применяются расценки, утвержденные Региональной службой по тарифам Ростовской области (в автобусах пригородного сообщения — 1,67 рублей за один пассажиро-километр, в автобусах междугородного сообщения — 1,75 рублей за пассажиро-километр)», — отмечается в документе.
Кроме этого, замминистра отметил, что нерегулируемые тарифы уже действуют в республике Татарстан, Ставропольском крае (на пригородных и междугородных маршрутах), Астраханской, Белгородской, Воронежской, Саратовской (на междугородных маршрутах) областях.