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Организовать свалку разрешили предпринимателю власти донского села

26 апреля 2019, 11:49
Фото: pixabay.com
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главы администрации Долотинского сельпо, которая разрешила устроить свалку, сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что в ноябре подозреваемая в письменном виде разрешила бизнесмену складывать строительный мусор на сельскохозяйственных землях. Бизнесмен успел разместить 7,5 тысячи тонн отходов.

"Проводимые работы привели к захламлению земель, загрязнению почвы опасными веществами. Полноценно использовать земли теперь нельзя", - сказано в сообщении.

По факту превышения полномочий завели уголовное дело. От главы села потребовали ликвидировать свалку, но сделано этого не было.

Прокуратура попробует добиться выполнения работ через суд.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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