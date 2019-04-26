Организовать свалку разрешили предпринимателю власти донского села

Проверка показала, что в ноябре подозреваемая в письменном виде разрешила бизнесмену складывать строительный мусор на сельскохозяйственных землях. Бизнесмен успел разместить 7,5 тысячи тонн отходов.
"Проводимые работы привели к захламлению земель, загрязнению почвы опасными веществами. Полноценно использовать земли теперь нельзя", - сказано в сообщении.
По факту превышения полномочий завели уголовное дело. От главы села потребовали ликвидировать свалку, но сделано этого не было.
Прокуратура попробует добиться выполнения работ через суд.