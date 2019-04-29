rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 140 специалистов регоператора делают перерасчет оплаты населению

29 апреля 2019, 07:51
Фото: ГК «Чистый город»
ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» до 140 человек увеличили количество специалистов, обслуживающих население по вопросам перерасчета оплаты за вывоз мусора, сообщила пресс-служба регоператора.

Заявления на перерасчет поступают от абонентов в каждом МЭОКе, чем и вызвано увеличение сотрудников.

Только в пяти абонотделах Мясниковского МЭОКа число специалистов по перерасчету увеличили вдвое, до 77 человек. В три раза увеличилось число специалистов в десяти абонентских отделах Вологодского МЭОКа, теперь по вопросам перерасчета граждан принимают 37 человек.

Всего в в Вологодонском МЭОКе работают десять абонотделов, в Сальском шесть, в Мясниковском и Морозовском по пять.

Чтобы сделать перерасчет оплаты за вывоз ТКО гражданам необходимо написать заявление, в котором указывают данные всех прописанных, но не проживающих, и сроки их отсутствия. Кроме того, необходимо предъявить платежные документы на оплату коммунальных услуг, квитанции об оплате и справку собственника жилья с места жительства с подтверждением проживания.

Материалы по теме
В Ростовской области хотят сделать народных инспекторов по уборке мусораМиллиард потратили на доптехнику для вывоза мусора в Ростовской области
#Новости#Мусорная реформа на Дону#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58