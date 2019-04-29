Более 140 специалистов регоператора делают перерасчет оплаты населению

Чтобы сделать перерасчет оплаты за вывоз ТКО гражданам необходимо написать заявление, в котором указывают данные всех прописанных, но не проживающих, и сроки их отсутствия. Кроме того, необходимо предъявить платежные документы на оплату коммунальных услуг, квитанции об оплате и справку собственника жилья с места жительства с подтверждением проживания.