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Новую модульную школу в Ростове построят к 1 сентября

6 мая 2019, 10:35
Фото: rostov-gorod ru
В Советском районе Ростова-на-Дону к началу учебного года планируется сдать в эксплуатацию новую модульную начальную школу, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Установка модульного здания ведется на территории МБОУ «Школа № 60». Двухэтажное здание будет состоять из единого модуля П-образной формы. Будущая школа рассчитана на 16 классных комнат, общей плановой вместимостью на 400 учеников. Кроме того, в новом модульном здании будут расположены универсальный зал (спортивный и актовый залы), раздевалки, душевые, обеденный и кухонный залы, медицинский комплекс (медкабинет, процедурный кабинет, прививочный кабинет), помещение для кружков и другие необходимые служебные помещения.

Фото: rostov-gorod ru

В настоящее время двухэтажная конструкция модуля полностью возведена, рабочие выполнили стяжку пола, на 70% завершен монтаж кровли. Завершается обработка конструкций от огня, подключены необходимые коммуникации, ведется монтаж окон.

Планируется, что школа примет первых учащихся уже в сентябре 2019 года.

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