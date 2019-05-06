Новую модульную школу в Ростове построят к 1 сентября

Установка модульного здания ведется на территории МБОУ «Школа № 60». Двухэтажное здание будет состоять из единого модуля П-образной формы. Будущая школа рассчитана на 16 классных комнат, общей плановой вместимостью на 400 учеников. Кроме того, в новом модульном здании будут расположены универсальный зал (спортивный и актовый залы), раздевалки, душевые, обеденный и кухонный залы, медицинский комплекс (медкабинет, процедурный кабинет, прививочный кабинет), помещение для кружков и другие необходимые служебные помещения.