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Памятный знак «Рубеж воинской доблести» открыли в Ростовской области

6 мая 2019, 19:30
Фото: donland.ru
В станице Вешенской Ростовской области в понедельник, 6 мая, был открыт памятный знак «Рубеж воинской доблести», говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие глава администрации Шолоховского района Олег Дельнов и председатель совета ветеранов Алексей Благодаров, а также участница Сталинградской битвы жительница станицы Базковской Елизавета Каргина.

На памятном знаке высечено «Вешенская — рубеж воинской доблести». Почётное звание рубежа воинской доблести было присвоено станице в 2018 году.

«Во время Великой Отечественной войны Вёшенский район остался единственным в Ростовской области, не оккупированным захватчиками. Врага удалось остановить на реке Дон и пресечь все его попытки захватить левобережье», — говорится в сообщении.

После того, как троекратно прогремели оружейные залпы, участники митинга, школьники, работники организаций и учреждений района возложили цветы к памятнику.

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