Памятный знак «Рубеж воинской доблести» открыли в Ростовской области

В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие глава администрации Шолоховского района Олег Дельнов и председатель совета ветеранов Алексей Благодаров, а также участница Сталинградской битвы жительница станицы Базковской Елизавета Каргина.
На памятном знаке высечено «Вешенская — рубеж воинской доблести». Почётное звание рубежа воинской доблести было присвоено станице в 2018 году.
«Во время Великой Отечественной войны Вёшенский район остался единственным в Ростовской области, не оккупированным захватчиками. Врага удалось остановить на реке Дон и пресечь все его попытки захватить левобережье», — говорится в сообщении.
После того, как троекратно прогремели оружейные залпы, участники митинга, школьники, работники организаций и учреждений района возложили цветы к памятнику.