На Кубани утвердили приговор директору цирка, где львица напала на ребенка

В феврале 2019 года Андрея Манучаряна приговорили к 1 году лишения свободы с возмещением морального ущерба в сумме 2,5 миллиона рублей.
Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу с просьбой снизить сумму компенсации и переквалифицировать действия подзащитного с оказания не отвечающих нормам безопасности услуг на причинение вреда здоровью.
Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал и оставил приговор в силе.
Напомним, инцидент произошел в октябре 2018 года, во время представления львица прорвала ограждение и набросилась на сидящую в первом ряду 4-летнюю девочку, причинив ей множественные повреждения, включая открытую рану головы.