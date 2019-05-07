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На Кубани утвердили приговор директору цирка, где львица напала на ребенка

7 мая 2019, 12:06
Фото: wikimedia.org
В Краснодарском крае утвердили приговор директору цирка, львица которого напала на 4-летнюю девочку во время представления в селе Успенском, сообщила региональная прокуратура.

В феврале 2019 года Андрея Манучаряна приговорили к 1 году лишения свободы с возмещением морального ущерба в сумме 2,5 миллиона рублей.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу с просьбой снизить сумму компенсации и переквалифицировать действия подзащитного с оказания не отвечающих нормам безопасности услуг на причинение вреда здоровью.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал и оставил приговор в силе.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2018 года, во время представления львица прорвала ограждение и набросилась на сидящую в первом ряду 4-летнюю девочку, причинив ей множественные повреждения, включая открытую рану головы.

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