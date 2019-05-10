Ростовскую область на «Сиал Чайна» за 4,7 млн представит компания из Москвы

По условиям контракта, экспозиция должна занимать 45 квадратных метров. Компании-победителю предстоит разработать концепцию экспозиции с учетом места для ведения переговоров. Также «Аймарс медиа» необходимо будет обеспечить участие делегации Ростовской области из четырех человек в мероприятии, предоставить переводчика для работы на выставке.