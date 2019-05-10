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Ростовскую область на «Сиал Чайна» за 4,7 млн представит компания из Москвы

10 мая 2019, 07:37
Фото: pixabay.com
Организацией коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «Сиал Чайна 2019» в Шанхае займется компания «Аймарс медиа», следует из результатов конкурса на портале госзакуок.

Компания, зарегистрированная в Москве предложила выполнить услуги по организации участия Ростовской области в выставке в Китае за 4,7 миллиона рублей, тогда как региональный минсельхоз, проводивший конкурс, готов был выделить 6,3 миллиона рублей.

По условиям контракта, экспозиция должна занимать 45 квадратных метров. Компании-победителю предстоит разработать концепцию экспозиции с учетом места для ведения переговоров. Также «Аймарс медиа» необходимо будет обеспечить участие делегации Ростовской области из четырех человек в мероприятии, предоставить переводчика для работы на выставке.

Известно, что «Сиал Чайна 2019» состоится в Китае с 14 по 16 мая.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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