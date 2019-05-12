Полиция ищет хулиганов, избивших на улице Ростова мужчину

Возле супермаркета на улице Волкова к мужчине подошли неизвестные и ударили его по голове. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Пострадавший упал, в течение нескольких минут он лежит без сознания. Ростовчанин получил сотрясение мозга, его доставили в больницу, пишет в соцсетях его супруга. Хулиганы скрылись, ими сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.