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Полиция ищет хулиганов, избивших на улице Ростова мужчину

12 мая 2019, 13:17
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону проводится проверка по факту избиения мужчины в субботу днем на улице Волкова, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Возле супермаркета на улице Волкова к мужчине подошли неизвестные и ударили его по голове. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Пострадавший упал, в течение нескольких минут он лежит без сознания. Ростовчанин получил сотрясение мозга, его доставили в больницу, пишет в соцсетях его супруга. Хулиганы скрылись, ими сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.

«Моя цель публикации — облегчить работу полиции в поиске данных личностей», — рассказала жена избитого.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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