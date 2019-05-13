rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скелет кота 17 века нашли при раскопках в Азове

13 мая 2019, 13:21
Фото: Азовский музей-заповедник
В Азове Ростовской области при раскопках на улице Энгельса нашли скелет кота, сообщил пресс-центр городского музея-заповедника.

Скелет кота обнаружили при археологических исследований пласта, относящегося к турецкому периоду Азова, а именно к 17 веку.

Кроме скелета кота, на месте раскопа нашли большое количество костей осетровых и крупной птицы, предположительно, пеликана. Отмечается, что это первая подобная находка археологов в Азове.

Все кости нашли на территории обнаруженного большого кирпичного здания турецкого периода. Кроме того, в развалинах находилось много фрагментов турецкой керамики 17 века, в том числе фаянсовых сосудов из города Изник.

Напомним, древнюю кровать с подогревом нашли археологи в Азове.

Материалы по теме
Крайне редкую для 14 в стену из сырцового кирпича нашли при раскопках в АзовеЗахоронение изгоя нашли при раскопках в Азове
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58