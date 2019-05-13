Скелет кота 17 века нашли при раскопках в Азове

Скелет кота обнаружили при археологических исследований пласта, относящегося к турецкому периоду Азова, а именно к 17 веку.
Кроме скелета кота, на месте раскопа нашли большое количество костей осетровых и крупной птицы, предположительно, пеликана. Отмечается, что это первая подобная находка археологов в Азове.
Все кости нашли на территории обнаруженного большого кирпичного здания турецкого периода. Кроме того, в развалинах находилось много фрагментов турецкой керамики 17 века, в том числе фаянсовых сосудов из города Изник.