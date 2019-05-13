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УК в Таганроге незаконно взимала деньги за мусор

13 мая 2019, 17:53
Фото: pxhere.com
Управляющая компания ООО «Фортуна-4» в Таганроге без договора с собственниками многоэтажки взимала деньги за вывоз мусора, ущерб составил более 270 тысяч рублей, сообщили RostovGazeta в пресс-службе городской прокуратуры.

В Таганроге УК ООО «Фортуна-4» не заключила с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Собственники 21 многоквартирного дома, находящихся в управлении общества, на общем собрании решение об оплате услуги по обращению отходами не принимали. Управляющая компания выставляло жильцам квитанции на оплату услуг за январь и февраль 2019 года.

«По данному факту директору ООО „Фортуна-4“ внесено представление об устранении нарушений закона, с целью устранения выявленных нарушений обществом из квитанции за жилищно коммунальные услуги исключена строка „Обращение с ТКО“, жителям многоквартирных домов произведен перерасчет на общую сумму 274 513 рублей», — отметили в ведомстве.

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#Новости#Происшествия
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