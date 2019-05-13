УК в Таганроге незаконно взимала деньги за мусор

В Таганроге УК ООО «Фортуна-4» не заключила с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Собственники 21 многоквартирного дома, находящихся в управлении общества, на общем собрании решение об оплате услуги по обращению отходами не принимали. Управляющая компания выставляло жильцам квитанции на оплату услуг за январь и февраль 2019 года.