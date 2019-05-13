УК взорвавшегося дома в Ростовской области задолжала 5,3 млн рублей

ООО УК «Комфорт» управляет взорвавшимся домом с мая 2015 года. За прошедшие четыре года управляющую компанию не раз проверяли госорганы. Всего Госжилинспекция выявила пять нарушений за все это время. В основном нарушения связаны с несвоевременным вывозом мусора, дважды инспекция выявила неисправность заделки межпанельных швов в домах.