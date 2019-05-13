УК взорвавшегося дома в Ростовской области задолжала 5,3 млн рублей

В поселке Чистоозерный на улице Ленина, 35 в ночь на воскресенье в квартире двухэтажного дома прогремел взрыв. В результате происшествия погибли два человека — 28-летний мужчина и 9-летняя девочка. Еще два человека доставлены в больницу. Предварительной причиной произошедшего назвали взрыв бытового газа в одной из квартир.
ООО УК «Комфорт» управляет взорвавшимся домом с мая 2015 года. За прошедшие четыре года управляющую компанию не раз проверяли госорганы. Всего Госжилинспекция выявила пять нарушений за все это время. В основном нарушения связаны с несвоевременным вывозом мусора, дважды инспекция выявила неисправность заделки межпанельных швов в домах.
Всего в отношении УК «Комфорт» заявлено требований по неисполненным обязательствам по десяти договорам на сумму 5 391 760 рублей.
Чаще всего с управляющей компанией судится «Донэнерго» из-за невыплаченных средств по договорам энергоснабжения. Руководителем УК является Константин Первунин, других компаний у бизнесмена не зарегистрировано. Связаться с самим Первунином по телефону не удалось.
Как рассказали подчиненные директора, он все время находится на месте взрыва, застать его в офисе практически невозможно.