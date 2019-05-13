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В ближайшее время начнется расчистка реки Темерник в Ростове

13 мая 2019, 06:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области заключили контракт с подрядчиком, который займется расчисткой участка реки Темерник, сообщили в правительстве региона.

Контракт был заключен с компанией «СМУ-Донаэродорстрой». Работы пройдут на участке в 8,5 километра.

В данный момент русло на этом участке заилено многолетними донными отложениями, заросло тростником. Здесь же находится мусор. Компании предстоит провести очистку реки, компенсационное озеленение, установить илофильтры.

Все работы завершатся до 1 декабря 2020 года. Программу по реабилитации реки запустили в 2017 году. В прибрежной зоне появится экологический парк. Ранее местным жителям предложили следить за очисткой Темерника в статусе инспекторов.

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