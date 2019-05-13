В ближайшее время начнется расчистка реки Темерник в Ростове

Контракт был заключен с компанией «СМУ-Донаэродорстрой». Работы пройдут на участке в 8,5 километра.
В данный момент русло на этом участке заилено многолетними донными отложениями, заросло тростником. Здесь же находится мусор. Компании предстоит провести очистку реки, компенсационное озеленение, установить илофильтры.
Все работы завершатся до 1 декабря 2020 года. Программу по реабилитации реки запустили в 2017 году. В прибрежной зоне появится экологический парк. Ранее местным жителям предложили следить за очисткой Темерника в статусе инспекторов.