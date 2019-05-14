Условия содержания животных в зоопарке Ростова проверит прокуратура

Запрос с просьбой проверить работу зоопарка отправил в прокуратуру депутат партии. Как следует из запроса, информация о ненадлежащем содержании зверей в зоопарке поступила к депутату на личном приеме.
Согласно поступившему обращению, у тигра в небольшой клетке с бетонным полом нет ни тени, ни зелени. В крайне ограниченном пространстве содержатся рысь, пума, леопард, волк и лисицы. Кроме того, у белых медведей нет даже навеса от солнца.
Как говорится в запросе, не в лучших условиях проживают и птицы с рыбами — водоемы загрязнены. клетки тесные и узкие.
В направленном в прокуратуру запросе изложена просьба специалистов проверить условия содержания зверей в зоопарке Ростова и применить меры взыскания в случае выявления нарушений, озвученная совместно с управлением ветеринарии и управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Напомним, Ростовская прокуратура заставила избавиться от змей в заброшенном здании на железнодорожной станции Мишкинская.