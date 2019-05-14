Условия содержания животных в зоопарке Ростова проверит прокуратура

Согласно поступившему обращению, у тигра в небольшой клетке с бетонным полом нет ни тени, ни зелени. В крайне ограниченном пространстве содержатся рысь, пума, леопард, волк и лисицы. Кроме того, у белых медведей нет даже навеса от солнца.