rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Условия содержания животных в зоопарке Ростова проверит прокуратура

14 мая 2019, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
Прокуратура проверит условия содержания зверей в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Запрос с просьбой проверить работу зоопарка отправил в прокуратуру депутат партии. Как следует из запроса, информация о ненадлежащем содержании зверей в зоопарке поступила к депутату на личном приеме.

Согласно поступившему обращению, у тигра в небольшой клетке с бетонным полом нет ни тени, ни зелени. В крайне ограниченном пространстве содержатся рысь, пума, леопард, волк и лисицы. Кроме того, у белых медведей нет даже навеса от солнца.

Как говорится в запросе, не в лучших условиях проживают и птицы с рыбами — водоемы загрязнены. клетки тесные и узкие.

В направленном в прокуратуру запросе изложена просьба специалистов проверить условия содержания зверей в зоопарке Ростова и применить меры взыскания в случае выявления нарушений, озвученная совместно с управлением ветеринарии и управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Напомним, Ростовская прокуратура заставила избавиться от змей в заброшенном здании на железнодорожной станции Мишкинская.

Материалы по теме
Делом о мозаиках в ростовском переходе занялась прокуратураПрокуратура нашла просроченные лекарства в двух больницах в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00