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Posted 15 мая 2019, 14:46

Published 15 мая 2019, 14:46

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Коммунальную аварию устранили в центре Ростова

15 мая 2019, 14:46
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в среду днем устранили течь воды, которая произошла из-за прорыва теплового ввода, рассказали в городской администрации.

Авария произошла в 11.00 мск во дворе дома № 225 по улице Пушкинской. В данный момент ремонтные работы завершены.

«Размер ущерба будет установлен после выездного совещания. Ответственность за обслуживание теплового ввода лежит на ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что сейчас проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Давление в трубах увеличено, что может привести к прорывам.

Из-за аварийной ситуации горожанам перекрывали воду.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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