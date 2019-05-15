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Posted 15 мая 2019, 12:16

Published 15 мая 2019, 12:16

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Женщина с младенцем разняла дерущихся водителей в Ростове

15 мая 2019, 12:16
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону дерущихся на проезжей части водителей пыталась разнять девушка с маленьким ребенком на руках, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел на проспекте Королева. Двое водителей подрались из-за нарушений правил дорожного движения, они накинулись друг на друга и дрались, лежа на земле.

Разнять дерущихся пыталась девушка, держащая на руках младенца. Как пишет паблик «Это Ростов», ее, в свою очередь, старалась отвести от «мутузящих» друг друга мужчин вышедшая из остановившейся машины женщина.

Напомним, жители Ростова-на-Дону подрались с устроившими гонки водителями.

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