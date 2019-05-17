Недвижимость и права требования к заемщикам «Донинвеста» выставили на торги

На торги было выставлено имущество обанкротившейся кредитно-финансовой организации стоимостью 557,2 миллиона рублей. На аукционе представлено 27 лотов, которые включают в себя здания и земельные участки в Ростовской области, а также банковское оборудование и права требования к заемщикам.