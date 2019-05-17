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Posted 17 мая 2019, 15:04

Published 17 мая 2019, 15:04

Modified 1 октября, 13:19

Updated 1 октября, 13:19

Недвижимость и права требования к заемщикам «Донинвеста» выставили на торги

17 мая 2019, 15:04
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Эксклюзив
На торги было выставлено имущество, принадлежавшее банку ООО КБ «Донивест», который был зарегистрирован в Ростове-на-Дону, следует из документов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

На торги было выставлено имущество обанкротившейся кредитно-финансовой организации стоимостью 557,2 миллиона рублей. На аукционе представлено 27 лотов, которые включают в себя здания и земельные участки в Ростовской области, а также банковское оборудование и права требования к заемщикам.

Аукцион был назначен на 2 июля 2019 года.

Банк лишился лицензии в 2014 году из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Спустя несколько месяцев Арбитражный суд признал организацию банкротом. Топ-менеджеры «Донинвеста» подозреваются в хищении более миллиарда рублей. Конкурсное производство в «Донинвесте» неоднократно продлевалось из-за незавершенной реализацией имущества должника.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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